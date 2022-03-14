Маэстро Понасенков отказался уезжать из России

Историк и публицист Евгений Понасенков заявил, что не планирует покидать Россию

Историк и публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, сообщил, что не планирует покидать Россию на фоне сообщений об отъезде многих известных жителей страны. Своими планами историк поделился с «Национальной службой новостей».

По выражению Понасенкова, за последнее время из России уехали многие из тех, кто «кормился за счет власти на всех федеральных каналах». «А вот я, человек в общем-то оппозиционно настроенный, остался в стране, и я буду в России, потому что это моя страна, моя Родина, и это моя позиция — научная, гражданская и военная», — заверил Маэстро.

Историк также заявил, что никакие действия властей, которые он может поддерживать или не поддерживать, не повлияют на принятое решение. «Я не оставлю Россию из-за этих конкретных опасностей. Да, я могу поехать по работе, по делам или на отдых, но сейчас, в эти недели я принципиально остался в России, чтобы показать мою позицию», — объяснил Понасенков свой отказ от эмиграции.

Ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда знаменитостей. Некоторые из них, в том числе телеведущая Ксения Собчак и ее коллега Иван Ургант, объяснили отъезд отпуском. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — прокомментировал телеведущий информацию о том, что он покинул Россию. Представительница певицы Аллы Пугачевой также сообщила, что отъезд артистки связан с отпуском.