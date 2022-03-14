Кадыров рассказал о пяти тысячах чеченских бойцов вокруг и внутри Мариуполя

Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя находятся пять тысяч лучших чеченских бойцов

Вокруг и внутри Мариуполя находятся пять тысяч лучших чеченских бойцов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе, срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность», — написал Кадыров в социальной сети.

Глава Чеченской республики призвал украинских военных, которые находятся в Мариуполе, «сделать мужской шаг» ради мирных жителей и города.

Ранее Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины, которые работают «за Россию против бандеровщины». Он заявил, что такие сотрудники СБУ после окончания спецоперации будут представлены к заслуженным государственным наградам и смогут дальше служить во благо своего народа и страны.

После провозглашения Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка — в нем проживают около 450 тысяч человек. В июне 2014 года украинские военные вернули контроль над Мариуполем. В городе располагается националистический полк «Азов» — против его бойцов в России возбуждено уголовное дело.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев. По данным Минобороны России, в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация.

