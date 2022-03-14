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Российский миллиардер предсказал угрозу мирового продовольственного кризиса

Миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможном мировом продовольственном кризисе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский миллиардер Андрей Мельниченко предупредил о возможной угрозе мировых сложностей с продовольствием в том случае, если прекращения конфронтации на Украине не произойдет, пишет Reuters.

«Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Конфликт уже привел к резкому росту цен на удобрения, которые больше не по карману фермерам», — предсказал Мельниченко.

По его мнению, уже пострадавшие от пандемии коронавируса цепочки поставок продовольствия еще больше пострадают от дефицита удобрений. «В итоге это приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира»,— добавил бывший владелец «ЕвроХима», одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений.

Позицию Мельниченко относительно влияния поставок российский удобрений на продовольственную инфляцию поддерживают эксперты: предполагается, что запрет на экспорт в Евросоюз минеральных удобрений может очень негативно повлиять на мировой рынок продовольствия и вызвать резкий рост цен на еду. Ранее Минпромторг России рекомендовал отечественным компания временно остановить экспорт удобрений из-за логистических проблем. На российские удобрения приходится 13 процентов мирового рынка.

Ранее Мельниченко попал под санкции ЕС и был вынужден отказаться от своих долей в компании-экспортере угля «СУЭК» и «ЕвроХиме».

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Платон Щукин
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