Кадыров прокомментировал сообщения о своем нахождении на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что на днях был в 20 километрах от Киева, а сейчас еще ближе

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения украинской разведки о том, что он может находиться на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что на распространенном в сети видео он запечатлен в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — заявил он.

Помимо этого, глава Чечни объяснил, что украинская разведка не умеет работать, потому что иностранные инструкторы и военные советники обучают украинцев по устаревшей методике. Он также подчеркнул, что российская практика превосходит иностранную теорию. «А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?», — резюмировал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева. Он также пригрозил «постучать в двери» советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу.

