В России выросли цены на оборудование для майнинга

В России подорожали видеокарты, необходимые для майнинга криптовалют

На российском рынке выросли цены на компьютерные видеокарты, в частности, необходимые для майнинга криптовалют, пишет РИА Новости. Некоторые модели оборудования кратно подорожали всего за несколько дней.

Издание установило, что самая «младшая» модель в линейке NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей предлагается по цене от 80 до 120 тысяч рублей, а за более мощную RTX 3090 теперь могут просить более 500 тысяч рублей. Видеокарты, как и вся высокотехнологичная продукция, подорожали еще в период пандемии из-за сбоях в цепочках поставок и увеличения числа майнеров, скупавших этот продукт. В марте к проблемам с логистикой добавилась волатильность рубля, что и привело к новому увеличению цен.

По данным РИА Новости, наиболее выгодные предложения можно найти на сайтах объявлений или в китайских интернет-магазинах. Вместе с тем в Европе цены на видеокарты также остаются высокими — на портале 3Dcenter указано, что в течение двух недель с начала марта видеокарты AMD Radeon стоила на 35 процентов дороже рекомендованного уровня. Продукты NVIDIA продаются в среднем на 41 процент дороже.

В начале марта крупнейший производитель видеокарт NVIDIA заявил, что прекращает работу в России. «Мы не продаем в Россию», — заявил представитель компании. При этом он не пояснил, распространяется ли данное решение на все виды товаров компании.