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Опубликованы кадры осколков сбитой над Донецком украинской ракеты

«Известия» показали на видео осколки ракеты «Точка-У», выпущенной ВСУ в сторону Донецка

Осколки выпущенной в сторону Донецка и сбитой над городом ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали на видео. Кадры с места событий опубликовало издание «Известия».

По словам журналиста Семена Еремина, находящегося в Донецке, велика вероятность того, что Киев использовал боевую часть ракеты «Точка-У» с кассетным боеприпасом. На это указывают слова очевидцев, которые услышали сразу несколько взрывов, а также характер осколков, отметил он.

«Осколки, которые я здесь собрал, одинаковые примерно и подходят под описание того, как именно такая боевая часть работает. Это больше 300 осколков в каждом из суббоеприпасов, средней массой семь грамм», — сказал журналист.

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14 марта стало известно, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, украинская ракета несла кассетную бомбу, запрещенную к использованию во многих странах мира.

В результате падения осколков сбитой ракеты, согласно последним данным, погибли 17 человек, 28 были ранены.

Алевтина Запольская
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