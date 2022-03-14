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В ДНР уточнили число погибших после падения обломков украинской ракеты в Донецке

В штабе теробороны ДНР заявили о 17 погибших после падения обломков «Точки-У» в Донецке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) уточнили число погибших после падения обломков ракеты, выпущенной украинскими военными из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По уточненным данным штаба, в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли 17 человек, еще 28 были ранены.

В Минздраве ДНР также заявили, что после обстрела в больницы были доставлены 18 пострадавших. Там добавили, что на месте происшествия продолжают работать 14 бригад скорой помощи.

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Ранее в штабе теробороны ДНР сообщали о 20 погибших и 9 раненых в результате падения обломков украинской ракеты. Глава республики Денис Пушилин также подчеркнул, что среди погибших есть дети.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд.

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Георгий Нестеров
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