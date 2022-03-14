Найдена распознающая рак молекула

Российские ученые из ДВФУ смогли выделить из моллюсков белки, способные обнаружить рак

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Национальным научным центром морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН нашли молекулу внутри моллюсков, которая способна распознавать рак. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Молекулу, представляющую собой распознающий углевод белок, смогли выделить из гемолимфы морского моллюска Modiolus kurilensis. В теле мягкотелого он отвечает за иммунную систему. Специалисты использовали специально разработанную схему отделения белка, которая состоит только из двух этапов и включает в себя аффинную хроматографию со специфичными углеводами.

Как уточняется, эта молекула способна отличать несколько видов раковых клеток, а также может на них воздействовать. Ученые считают, что их открытие будет использоваться в дальнейшей разработке новых методов диагностики рака, а также для применения в терапии. Благодаря снижению вредного воздействия лекарственных препаратов от онкологии на здоровые клетки лечение может стать более безопасным и эффективным.

Ранее красноярские медики объявили о создании искусственного гибридного белка, способного ускорить диагностику рака. Разработанный метод подает биолюминесцентный сигнал о наличии онкологических маркеров в крови.