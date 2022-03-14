Православная церковь в Амстердаме разорвала отношения с РПЦ

Православный приход в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом

Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме разорвал отношения с Московским патриархатом из-за российской военной спецоперации на Украине. Об этом религиозная организация сообщила на своем официальном сайте.

В приходе сообщили, что решение о разрыве связей с Русской православной церковью (РПЦ) вызвано угрозами, которые начали поступать амстердамским священникам после того, как они выразили свою позицию по конфликту на Украине. Эти обстоятельства вынудили приход провести внеочередное заседание 14 марта.

«Во время заседания священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан», — говорится в сообщении прихода.

Кроме того, амстердамские православные священники направили прошение о включении их прихода в состав митрополии Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Митрополит Бельгийский, Нидерландский и Люксембургский Афинагор согласился принять это прошение.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в британском Оксфорде ограбили православную церковь Святителя Николая Чудотворца. Он добавила, что из храма были похищены «важные для прихожан» ценности, а также деньги, которые собирались для беженцев с Украины.