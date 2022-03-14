Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Православная церковь в Амстердаме разорвала отношения с РПЦ

Православный приход в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским патриархатом

Фото: Русский Православный Приход Святителя Николая Мирликийского в Амстердаме

Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме разорвал отношения с Московским патриархатом из-за российской военной спецоперации на Украине. Об этом религиозная организация сообщила на своем официальном сайте.

В приходе сообщили, что решение о разрыве связей с Русской православной церковью (РПЦ) вызвано угрозами, которые начали поступать амстердамским священникам после того, как они выразили свою позицию по конфликту на Украине. Эти обстоятельства вынудили приход провести внеочередное заседание 14 марта.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
«Не хочется говорить по-русски» Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
«Не хочется говорить по-русски»Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
7 марта

«Во время заседания священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан», — говорится в сообщении прихода.

Кроме того, амстердамские православные священники направили прошение о включении их прихода в состав митрополии Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Митрополит Бельгийский, Нидерландский и Люксембургский Афинагор согласился принять это прошение.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в британском Оксфорде ограбили православную церковь Святителя Николая Чудотворца. Он добавила, что из храма были похищены «важные для прихожан» ценности, а также деньги, которые собирались для беженцев с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
Лукашенко похвалил Си Цзиньпина и захотел расширить сотрудничество с Китаем
Полковника МВД и офицера ФСБ посадили за взятку в 25 миллионов рублей от Мирона
Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ
Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды
VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей
В Москве отменили масочный режим
Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11
Знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд
Москвичей предупредили о пике роста атмосферного давления в городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.