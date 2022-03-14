Рекордсмен мира по силовому экстриму Агаджанян планирует отбуксировать сразу три вертолета

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», захотел установить новый рекорд. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам спортсмена, этой весной в Казани он намеревается отбуксировать одновременно три многотонных вертолета. В связи с этим 23 марта Агаджанян проведет тренировку в подмосковных Люберцах. Роль вертолетов исполнят сразу три автобуса со спущенными колесами.

Русский Халк пояснил, что в центре будет располагаться автобус среднего класса весом около 5 тонн, а по бокам автобусы малого класса весом до 3 тонн.

В 2020 году Сергей Агаджанян протащил самолет на 35,4 метра и установил национальный и мировые рекорды. Спортсмен тянул за собой авиалайнер CRJ 200 Bombardier, вес которого превышает 16 тонн.