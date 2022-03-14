В Совфеде дали прогноз на четвертый раунд российско-украинских переговоров

Сенатор Джабаров усомнился в успехе четвертого раунда переговоров России и Украины

Четвертый раунд российско-украинских переговоров вряд ли пройдет успешно из-за взрыва снаряда в Донецке. Такой прогноз дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его слова приводит News.ru.

По его словам, член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что многие обсуждаемые на переговорах вопросы уже близки к подписанию.

«Но я не знаю, о чем речь идет. Если о капитуляции, это одно, а если о затягивании операции, то наши не пойдут на это. Тем более что взрыв в Донецке произошел, погибло больше 20 человек. Ну какие переговоры на фоне такого варварского удара по мирному городу?», — усомнился Джабаров.

Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского маловероятна. По мнению Джабарова, украинского лидера уже никто не слушает, а в стране воцарилась анархия.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позже стало известно, что ракета несла кассетный заряд. В министерстве здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) уточнили число погибших при падении обломков ракеты. По данным ведомства, было зафиксировано 16 погибших.