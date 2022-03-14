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Психологи разоблачили популярные мифы о стрессе

Американские психологи назвали стресс полезной реакцией организма на опасность

Фото: Pixabay

Ассоциированный профессор Стефани Кук из Школы общественного здоровья Нью-Йоркского Университета и клинический психолог Тереза Лейро из Ратгерского университета разоблачили самые популярные мифы о стрессе. Видео опубликовано на YouTube-канале издания Science Insider.

Так, американские специалисты рассказали, что стресс не всегда плох. По их словам, это естественная и полезная реакция организма на опасность. К тому же, стресс помогает лучше фокусировать внимание, если нужно решить какую-то сложную задачу. Однако если человек пребывает в таком состоянии долгое время, это вредит — например, эксперименты показывают, что испытывающие постоянный стресс гораздо чаще делают глупые ошибки в тех же самых заданиях, чем спокойные люди.

Психологи также подчеркнули, что алкоголь не помогает бороться со стрессом. Лейро отметила, что это может на время помочь снять напряжение, однако люди быстро привыкают к такому способу, и он перестает действовать. А хроническое употребление алкоголя, наоборот, повышает тревожность и ухудшает здоровье. Эксперты также рекомендовали не избегать мыслей о проблеме, а стараться обдумывать ее в спокойном состоянии, чтобы выработать свою стратегию по выходу из ситуации. Они назвали это «когнитивной реструктуризацией».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал о пользе истерики. По его словам, она является адаптивным механизмом — с помощью истерического состояния человек приспосабливается к неблагоприятным и тревожным условиям.

Марина Совина
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