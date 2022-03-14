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Среда обитания

Морские перевозки оказались под угрозой из-за глобального кризиса

Bloomberg: убытки в судоходстве вырастут из-за глобального потепления

Фото: Jon Nazca / Reuters

Количество дорогостоящих сбоев в судоходстве растет вместе с повышением температуры Земли. Из-за глобального потепления под угрозой оказались морские пути, по которым перевозится 80 процентов продаваемых по всему миру товаров, сообщает Bloomberg.

Основной риск для судоходства представляют штормы — за последние пятнадцать лет они неоднократно наносили убытки портам США. При этом когда порт замедляет работу или закрывается из-за погодных условий, это повышает нагрузку на всю цепочку поставок. Скорость ветра, количество осадков и высота волн будут расти и дальше вслед за повышением концентрации парниковых газов в воздухе.

Проблемы на суше тоже влияют на морские перевозки — засуха в Панамском канале в 2019 году обошлась судоходной отрасли в 300 миллионов долларов. По мнению аналитиков, меры по адаптации грузоперевозок к климатическому кризису могут стоит дорого на начальном этапе, но в долгосрочной перспективе они обойдутся дешевле, чем деструктивные последствия глобального потепления.

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На пострадавшее от климатических изменений судоходство приходится около 20 процентов выбросов от транспорта — суда, как правило, работают на нефти, которая выбрасывает большое количество углекислого газа. Компании, которые пытаются достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями. Датский перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S уже заявил, что будет работать с шестью энергетическими компаниями, чтобы быстро увеличить производство метанола — экологически чистого топлива, получаемого из возобновляемых источников энергии.

В ноябре 2021 года Международная морская организация (ИМО), регулирующая судоходство, провела серию встреч по климатической повестке, итоги которых поставили под сомнение достижение углеродной нейтральности к 2040 году. ИМО согласилась пересмотреть свою стратегию декарбонизации только в 2023 году и отказалась вводить небольшую плату за топливо для финансирования разработки более экологически чистых аналогов.

Александра Мирошникова
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