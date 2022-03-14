Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России назвало ответственных за применение ракет «Точка-У»

Минобороны России заявило, что применение «Точки-У» утверждает руководство войск в Киеве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение на применение ракет «Точка-У» принимает командование украинской группировкой после утверждения руководством войск в Киеве. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — отметил он.

По данным Минобороны, удар тактической ракетой «Точка-У» был нанесен по жилому кварталу города Донецка из населенного пункта Красноармейск. В результате погибли 20 человек, еще 28 местных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, украинская ракета несла кассетную бомбу, запрещенную к использованию во многих странах мира.

В Кремле назвали ракетный удар атакой на население. По мнению пресс-секретаря президента России, украинские националисты действуют по методикам и подсказкам «заокеанских хозяев».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Крупный отечественный перевозчик перевел все самолеты в российский регистр
В Госдуме назвали нуждающиеся в поддержке отрасли
В Таджикистане заявили об обстреле жилого дома на границе с Киргизией
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.