Минобороны России назвало ответственных за применение ракет «Точка-У»

Минобороны России заявило, что применение «Точки-У» утверждает руководство войск в Киеве

Решение на применение ракет «Точка-У» принимает командование украинской группировкой после утверждения руководством войск в Киеве. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — отметил он.

По данным Минобороны, удар тактической ракетой «Точка-У» был нанесен по жилому кварталу города Донецка из населенного пункта Красноармейск. В результате погибли 20 человек, еще 28 местных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, украинская ракета несла кассетную бомбу, запрещенную к использованию во многих странах мира.

В Кремле назвали ракетный удар атакой на население. По мнению пресс-секретаря президента России, украинские националисты действуют по методикам и подсказкам «заокеанских хозяев».

