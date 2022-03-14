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Кремль прокомментировал ракетный удар Украины по Донецку

Песков назвал атакой на мирное население ракетный удар Вооруженных сил Украины по Донецку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ракетный удар Вооруженных сил Украины по Донецку, в результате которого погибли и получили ранения мирные граждане, является атакой на население, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 14 марта. Его комментарий приводит РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, украинские националисты действуют по методикам и подсказкам «заокеанских хозяев».

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14 марта стало известно, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, украинская ракета несла кассетную бомбу, запрещенную к использованию во многих странах мира.

По последним данным, в результате падения осколков сбитой ракеты, согласно последним данным, погибли 17 человек, 28 были ранены.

24 февраля президент России в обращении к согражданам объявил о начале специальной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Анна Щербакова
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