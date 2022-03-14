Установлена запустившая «Точку-У» бригада украинских военных

В НМ ДНР заявили, что «Точку-У» в сторону Донецка запустила 19 ракетная бригада ВСУ

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) установили, что ракета «Точка-У» была запущена в сторону Донецка 19-й ракетной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram.

В Народной милиции заявили, что обстрел города производился украинскими военными с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск, подконтрольного Киеву.

14 марта стало известно, что в небе над Донецком была сбита украинская ракета «Точка-У». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в использованной ВСУ для удара по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.

В результате от падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди них, по словам главы республики, есть дети.

Также стало известно, что вооруженным силам ДНР удалось заполучить ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов «Точки-У». По данным ведомства, ракетой планировалось поразить Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.