Стало известно количество выписанных после ранений российских военнослужащих

«Красная звезда»: после ранений выписали 1,4 тысячи российских военнослужащих

Около 1,4 тысячи российских военнослужащих выписали и отправили на реабилитацию после ранений. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны России газета «Красная звезда».

Отмечается, что все пациенты имеют положительный настрой и хотят после полного выздоровления вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках спецоперации на Украине.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды участникам спецоперации по демилитаризации Украины. Отличившиеся бойцы получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 других медалей. Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

2 марта Минобороны впервые раскрыло потери, которые понесли российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. По данным ведомства, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, также ранены более полутора тысяч.