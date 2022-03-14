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Очевидец падения «Точки-У» в центре Донецка описал события в момент удара

Очевидец удара украинской ракеты по Донецку сравнил ВСУ с чеченскими террористами

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Очевидец удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка ополченец Александр Жучковский описал корреспонденту «Ленты.ру» подробности события. Жучковский уверен, что Вооруженные силы Украины атакуют мирные кварталы, так как у них не осталось других способов противостоять силам Донецкой народной республики (ДНР).

«Я был по делам на Университетской, видел разлет осколков ракеты. Упали рядом, взорвалась машина. Очень много раненых. Я быстро развернулся и уехал», — рассказал Жучковский. Горящие остатки автомобиля ранее опубликовал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Представитель сил ДНР сравнил действия ВСУ с тактикой террористов. «А стреляют по Донецку по той же причине, по которой ичкерийские террористы (речь идет о самопровозглашенной Чеченской республике Ичкерия — прим. «Ленты.ру») захватывали заложников в Буденновске, Беслане и Норд-Осте, устраивали теракты в метро в Москве. У Украины не осталось других вариантов, кроме терроризма», — объяснил Жучковский.

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2 марта

Около полудня 14 марта стало известно о мощном взрыве в центре Донецка. Вскоре выяснилось, что в городе упала сбитая силами ПВО украинская ракета «Точка-У». По последним данным, в результате взрыва погибло 16 человек.

Утром 14 марта в Донецке в результате обстрела со стороны Украины 83 шахтера оказались заблокированы в шахте имени Засядько. На место выехали спасатели.

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Дмитрий ПлотниковДмитрий Настасьев
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