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МИД обвинил США в злоупотреблении положением страны пребывания штаб-квартиры ООН

МИД России: США используют статус страны пребывания штаб-квартиры ООН в политических целях

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев обвинил США в том, что они злоупотребляет статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод. Об этом сообщает РИА Новости.

Ильичев рассказал, что Вашингтон использует свое положение для оказания давления на представительства других стран. Российский дипломат подчеркнул, что действия США нарушают основополагающие нормы международного права, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Дипломат добавил, что подобное решение Вашингтона говорит о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Марина Совина
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