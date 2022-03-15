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Адвокат и его подельник выманили у россиянки 10 миллионов рублей

В Астрахани адвоката и его сообщника заподозрили в афере на 10 миллионов рублей

Фото: СК РФ

В Астрахани возбудили дело в отношении адвоката и его подельника, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, служащий Адвокатской конторы Трусовского района и его сообщник, уроженец Волгоградской области, убедили жительницу Енотаевского района в том, что у них есть связи в правоохранительных органах, и за деньги они могут посодействовать освобождению из СИЗО ее дочери, зятя и племянника, а также добиться прекращения уголовного преследования.

С мая по июнь 2021 года женщина передала подельникам 10 миллионов рублей. Однако на самом деле у них не было возможности выполнить обещанное, и все деньги они потратили на личные нужды.

Преступление выявили полицейские вместе с сотрудниками ФСБ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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