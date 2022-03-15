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Две международные авиакомпании продлили приостановку полетов в Россию

Авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку рейсов в Россию

Фото: Globallookpress.com

Две международные авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines продлили приостановку полетов в Россию и перенаправили рейсы в Европу и США, чтобы избежать российского воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока мы временно приостанавливаем рейсы. Обходные маршруты вызывают убытки, но было решено в первую очередь летать безопасно», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика Korean Air.

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14 марта стало известно, что южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. В представительстве Air Busan во Владивостоке сообщили, что на сегодняшний день продажи билетов приостановлены.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с двумя странами. Планируется, что с понедельника возобновятся полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые будут осуществляться один раз в неделю. Также ожидается восстановление авиасообщения с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

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Валентина Процкова
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