Требования к строительству в России кардинально изменят

Премьер-министр Мишустин заявил, что требования к строительству сделают добровольными

В России приняли решение кардинально изменить требования в сфере строительства — почти все из них сделают добровольными. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, несмотря на перевод большей части требований в разряд добровольных, безопасность объектов будет обеспечена. Таким способом власти хотят поддержать строительную отрасль. «Это позволит при необходимости оперативно корректировать проектную документацию и расширить возможности применения новых архитектурных и технических решений», — пояснил премьер-министр.

В правительстве уточнили, что для поддержки сферы подготовили более 100 предложений. Они связаны с ипотечными кредитами, деятельностью застройщиков и нормой авансирования государственных контрактов в размере от 50 до 80 процентов. Власти также до семи рабочих дней сократили срок оплаты выполненных работ или оказанных услуг по государственным контрактам и заказам госкорпораций.