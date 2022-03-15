Власти Белоруссии сообщили о восстановлении электроснабжения ЧАЭС

Минэнерго Белоруссии заявило о полном восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

Министерство энергетики Белоруссии сообщило о полном восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС, передает «Интерфакс».

«Электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено. В настоящее время подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы», — говорится в заявлении властей.

15 марта директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сказал, что российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. «Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ», — добавил он.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории.