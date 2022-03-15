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Энергокризис заставил Китай обратиться к опасному топливу

Из-за нехватки энергии Китай вернулся к использованию опасного для планеты угля

Фото: Aly Song / Reuters

В 2020 году правительство Китая намеревалось достичь углеродной нейтральности к 2060 году, но энергокризис и растущее число случаев заболевания коронавирусом поставили под угрозу экономический рост, из-за чего страна вновь обратилась к ископаемому топливу. Об этом сообщает Bloomberg.

Глобальная нехватка энергии заставила Китай вернуться к использованию угля, даже несмотря на то, что этот вид топлива является наиболее опасным для планеты. «Для страны, где уголь так долго доминировал, одной из самых больших проблем на пути к углеродной нейтральности является изменение мышления, — сказал аналитик из компании Refinitiv Цинь Ян. — Возвращение к углю сейчас только усложнит переход, который только начал медленно набирать обороты».

Китай одобрил расширение добычи полезных ископаемых и начал строительство новых генераторов, работающих на угле. Официальные лица дали понять, что такое изменение в энергетической и климатической повестках не является временным. Вице-премьер Китая Хань Чжэн назвал уголь «последним барьером» страны на пути к энергетической безопасности, а председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы не можем выбросить то, что нас кормит сейчас, пока то, что будет нас кормить в будущем, еще не в нашем кармане».

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При этом новая политика не означает, что страна отказывается от возобновляемых источников — в этом секторе доминируют именно китайские производители. В марте власти Китая подтвердили, что масштабная программа ветровой и солнечной энергетики вырастет до 450 гигаватт, а производители солнечной энергии уже спрогнозировали рекордное количество новых панелей в 2022 году.

Однако одновременный рост использования и угля, и возобновляемых источников энергии сопряжен с дополнительными рисками. Инвестиции в новые угольные предприятия окупятся через десятилетия, а растущий сектор возобновляемых источников энергии может сделать их устаревшими еще до того, как это произойдет.

Ранее в марте исследователи сообщили, что страны «большой двадцатки» (G20) нарушили свои климатические обязательства: из 14 триллионов долларов расходов, которые государства потратили на стимулирование экономики во время пандемии коронавируса, лишь шесть процентов были «зелеными». При этом многие правительства обещали, что будут финансово поддерживать зеленую экономику.

Нина Ташевская
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