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Сербия подтвердила отказ вводить санкции против России

Спикер парламента Сербии Дачич заявил, что Белград не будет вводить санкции против РФ

Фото: Pixabay

Спикер Народной скупщины Сербии Ивица Дачич подтвердил отказ вводить санкции против России. Он заявил в ходе встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, что страна будет руководствоваться собственными национальными интересами, передает ТАСС.

«Сербия выступает за уважение международного права и всегда будет привержена миру, но будет руководствоваться своими национальными интересами, поэтому не будет вводить санкции против Российской Федерации», — подчеркнул председатель сербского парламента.

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Ранее, 13 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. По словам министра, ограничительные меры не принесут желаемых результатов.

25 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить рестрикции против Москвы. Он подчеркнул, что страна уважает нормы международного права, но хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу.

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Марина Совина
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