Украинская армия обстреляла территорию ДНР «Точкой-У»

ДНР в СЦКК сообщила, что Украина обстреляла комплексом «Точка-У» микрорайон Макеевки

Украинская армия снова использовала ракетный комплекс «Точка-У», в результате чего пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Украина обстреляла территорию микрорайона «Солнечный» в Макеевке, что повредило остекление близлежащих домов. Зафиксировано возгорание двух магазинов. Согласно предварительной информации, в результате обстрела «Точкой-У» пострадали четыре человека, включая ребенка.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом сбили «Точку-У», выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд. Позже власти ДНР заявили, что фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны.