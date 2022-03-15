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В США объяснили покупку Германией истребителей F-35

The Drive: Германия купит истребители F-35 для сдерживания России

Фото: Globallookpress.com

Германия намерена купить истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в целях сдерживания России, пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что решение о приобретении у США принимается на фоне российской спецоперации в Донбассе. «Хотя F-35 могут выполнять различные задачи, министерство обороны Германии прямо заявило, что они приобретаются в первую очередь для использования в качестве носителей ядерного оружия», — говорится в публикации.

В марте РИА Новости со ссылкой на агентство DPA сообщило, что правительство Германии хочет оснастить свои Военно-воздушные силы (ВВС) 35 американскими самолетами F-35 Lightning II.

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В январе издание Defense News заметило, что F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения.

В декабре 2021 года ВВС США впервые на постоянной основе разместили свои истребители F-35A Lightning II в Европе.

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Иван Потапов
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