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Борьба с глобальным потеплением с помощью аэрозолей оказалась опасной

Специалисты из США продемонстрировали опасность высотной солнечной геоинженерии

Фото: 3975947 / Pixabay

Специалисты из США оценили эффективность и риски геоинженерных усилий по борьбе с глобальным потеплением. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Environmental Research Communications, выбросы аэрозолей на большой высоте могут способствовать лучшему отражению солнечных лучей обратно в космос, но при этом они будут более дорогостоящими и рискованными.

Несколько предыдущих исследований продемонстрировали, что выбросы аэрозолей в стратосферу на высоте 25 километров более эффективны в снижении темпов глобального потепления, чем выбросы на высоте 20 километров. Авиалайнеры и военные самолеты обычно пролетают на высоте около 10 километров, тогда как высота в 20 километров — это область высотных самолетов-разведчиков и дронов.

Оказалось, что развертывание систем солнечной геоинженерии на высотах, недоступных даже для современных самолетов-шпионов, потребует выполнения тысяч полетов ежегодно, что не только существенно увеличит затраты, но и будет представлять опасность для безопасности пассажирских самолетов и авиации в целом. В настоящее время не существует самолетов, которые могли бы выполнять геоинженерные задачи на высоте 25 километров.

В 2018 году ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением принципиально возможна, но с нынешним уровнем развития техники является слишком дорогостоящей.

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Александр Еникеев
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