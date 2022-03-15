Борьба с глобальным потеплением с помощью аэрозолей оказалась опасной

Специалисты из США продемонстрировали опасность высотной солнечной геоинженерии

Специалисты из США оценили эффективность и риски геоинженерных усилий по борьбе с глобальным потеплением. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Environmental Research Communications, выбросы аэрозолей на большой высоте могут способствовать лучшему отражению солнечных лучей обратно в космос, но при этом они будут более дорогостоящими и рискованными.

Несколько предыдущих исследований продемонстрировали, что выбросы аэрозолей в стратосферу на высоте 25 километров более эффективны в снижении темпов глобального потепления, чем выбросы на высоте 20 километров. Авиалайнеры и военные самолеты обычно пролетают на высоте около 10 километров, тогда как высота в 20 километров — это область высотных самолетов-разведчиков и дронов.

Оказалось, что развертывание систем солнечной геоинженерии на высотах, недоступных даже для современных самолетов-шпионов, потребует выполнения тысяч полетов ежегодно, что не только существенно увеличит затраты, но и будет представлять опасность для безопасности пассажирских самолетов и авиации в целом. В настоящее время не существует самолетов, которые могли бы выполнять геоинженерные задачи на высоте 25 километров.

В 2018 году ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением принципиально возможна, но с нынешним уровнем развития техники является слишком дорогостоящей.