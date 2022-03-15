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Политолог высказался о роли Януковича в урегулировании ситуации на Украине

Политолог Жарихин заявил о возможности Януковича позитивно повлиять на конфликт на Украине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Экс-президент Украины Виктор Янукович может сыграть позитивную роль в текущем конфликте страны с Россией, если не будет ничего предпринимать и уедет в Ростов, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об участии бывшего украинского лидера в переговорах он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Януковича воспринимают как сбитого и не очень хорошего летчика, и те, кто выступал против него во время переворота, и те, кто выступал за него во время переворота. Одни считают, что он слишком долго сопротивлялся, а другие считают, что он как раз своим бездействием устроил всю эту историю, и его вина в этом есть», — объяснил политолог.

Он исключил, что Янукович сможет вернуться к политической деятельности на Украине в случае смены власти.

Ранее Янукович заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский обязан остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения с Россией. Он также сообщил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но тот его отверг. В Кремле же рассказали, что президент РФ Владимир Путин и Янукович сейчас не общаются на регулярной основе.

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Екатерина Смирная
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