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В Крыму отменят масочный режим

Аксенов сообщил, что в Крыму отменят обязательное ношение масок на этой неделе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму на этой неделе отменят масочный режим. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

По его словам, ослабить коронавирусные ограничения можно, так «ситуация вошла в нужное русло». В регионе уменьшается число новых случаев COVID-19, штамм омикрон переносится легче, уточнил Аксенов.

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Во вторник, 15 марта, обязательное ношение масок отменили в Московской области. В Подмосковье не нужно будет соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и в других местах массового скопления людей.

С 15 марта маски не обязательно носить также в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, решение отменить масочный режим принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Градоначальник уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций.

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Анастасия Шейкина
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