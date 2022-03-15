Россиян предупредили об исчезновении иностранных газировок и алкоголя

«Известия» сообщили о возможном исчезновении в России иностранных газировок и алкоголя

Российские магазины в ближайшее время могут остаться без части привычных для потребителей товаров, поставки которых остановятся из-за санкций или ухода западных компаний с отечественного рынка. Эксперты, опрошенные «Известиями», указывают, что в том числе проблемы возникнут с иностранными газировками и алкоголем.

Партнер Strategy Partners (предоставляет услуги по разработке бизнес-стратегии) Инна Гольфанд отметила, что в наибольшей зоне риска находится импорт с Фарерских островов, откуда идут 40-50 процентов всех иностранных поставок сельди и скумбрии. Однако пока поставки продолжаются, никакие продукты питания не попали под санкции.

В базовом наборе продовольствия самая сложная ситуация складывается с фруктами. В России производят порядка 40 процентов фруктов от общего потребления, а большую часть завозят из-за рубежа. Впрочем, напомнила Гольфанд, основными поставщиками остаются страны, пока не присоединившиеся к санкциям.

Уже остановили поставки крупнейшие чешские пивоварни — Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard — и британская алкогольная компания Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff). Компания Heineken решила прекратить выпуск в России пива под своей маркой, но ее заводы продолжают работу.

В ассоциации «Росчайкофе» полагают, что с этими продуктами проблем не возникнет. Основные поставщики — Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам и Китай — пока ограничения не вводили.

Проблемы с поставками, санкциями и уходом значительного количества компаний из России возникли на фоне действий России на Украине. В правительстве исключают риск возникновения дефицита продуктов.