Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Премьер-министр Мишустин приостановил действие авиационного соглашения с Бермудами

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке соглашение с Бермудами по надзору за самолетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

В кабмине отметили, что приостановление действующего с 1999 года межправительственного соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, позволит создать условия для регистрации гражданских воздушных судов в российском госреестре и снять риски для пассажирских авиаперевозок.

Согласно распоряжению премьер-министра, Министерство иностранных дел России должно направить бермудской стороне письменное уведомление о приостановке действия авиационного соглашения.

«Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов», — говорится в сообщении.