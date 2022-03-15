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Москалькова обратилась в ООН из-за плененных россиян на Украине

Омбудсмен Москалькова обратилась в ООН для защиты плененных на Украине российских военных

Фото: Globallookpress.com

Россия для защиты прав плененных на Украине военных обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) и ОБСЕ. Об этом рассказал РБК представитель пресс-службы российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Уполномоченный по правам человека в России пояснила, что близкие военнослужащих сообщают ей о случаях запугивания и массового шантажа.

Москалькова пояснила, что в связи с этим обратилась к представителям международных организаций, в том числе Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и председателю ОБСЕ Збигневу Рау. Омбудсмен пояснила, что готова к участию в любом формате по возвращению россиян домой.

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Кроме того, она рассказала, что уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай посетил украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Он заверил, что украинцы обеспечены трехразовым горячим питанием, никакие физические или моральные пытки к ним не применяются.

Ранее уполномоченный по правам человека в России встретилась в Ростове-на-Дону с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой и подписала с ними соглашения о взаимопонимании.

Соглашение о взаимопонимании позволит сторонам проводить своевременный обмен информацией и оперативно реагировать на обращения людей.

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Анна Щербакова
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