Илон Маск ответил процитировавшему Пушкина Рогозину

Илон Маск предложил главе «Роскосмоса» Рогозину 10% выручки с трансляции боя с Путиным

Американский предприниматель Илон Маск ответил руководителю госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину, который в обращении к нему процитировал произведение поэта Александра Пушкина. В своем аккаунте в Twitter Маск опубликовал мем о своем воображаемом поединке с президентом России Владимиром Путиным, а также адресованное Рогозину предложение.

«Вижу, вы жесткий переговорщик! Хорошо, вы получите на 10 процентов больше денег от выручки за трансляцию [боя]», — обратился бизнесмен к Рогозину. Он также опубликовал в твите мем, в котором показал отредактированное фото с Путиным верхом на медведе и свой снимок с огнеметом в руках. «Выбери своего бойца», — подписал он изображение.

Рогозин, в свою очередь, прокомментировал пост Маска в Twitter. Глава «Роскосмоса» показал скриншот старого твита бизнесмена, в котором тот признавался, что создает около 50 процентов своих публикаций в уборной. «Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим», — написал Рогозин.

Маск в шутку вызвал Путина на бой 14 марта. «Ставка — Украина», — написал бизнесмен. Он также обратился к Кремлю на русском языке, спросив, согласны ли представители президента на поединок. Рогозин в тот же день отреагировал на вызов предпринимателя, опубликовав в качестве ответа бизнесмену цитату из «Сказки о попе и работнике его Балде».