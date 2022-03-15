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Россиян предупредили о подорожании сладостей

Повышение цен на кондитерские изделия в России может составить 25 процентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Крупные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями поднять отпускные цены на их товары, пишут «Ведомости».

Повышение цен в среднем на сладости составит 25 процентов. Представитель сети «Верный» заявил, что производители попросили поднять цены на 10-50 процентов. С 1 апреля, по его словам, Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, Milka и другие) второй раз за год хочет повысит стоимость своей продукции на 15-20 процентов, а Mars — на десять процентов.

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Дистрибутор Ferrero Rocher предупредил о подорожании на 20 процентов. При этом продукций российских компаний может вырасти в цене еще больше. Так, компания KDV («Чио Рио») с начала года запросила увеличение закупочных цены на 67 процентов, ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) — на 20 процентов.

Производители объясняют такую тенденцию увеличением себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных в отношении России санкций. Как заявил гендиректор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов, за последние десять дней сахарная пудра подорожала на 82 процента, какао — на 60 процентов, фруктовые и сливочные начинки — на 30 и 90 процентов соответственно, формы для выпечки — на 100 процентов и более. Также стало больше отказов со стороны производителей сахара по поводу отгрузки предприятиям. Козлов добавил, что пока цены увеличились только на некоторые позиции, массовое подорожание покупатели заметят в конце марта-начале апреля.

Ранее россиян предупредили об исчезновении иностранных газировок и алкоголя. Уже остановили поставки крупнейшие чешские пивоварни.

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Платон Щукин
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