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Кремль дал оценку реакции Запада на гибель жителей Донецка при обстреле ВСУ

Песков назвал разочарованием отсутствие реакции Запада на гибель мирных жителей Донецка

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Кремль разочарован отсутствием какой-либо реакции западных государств и политиков на гибель мирных жителей Донецка при обстреле Вооруженными силами Украины 14 марта. С такой оценкой выступил во вторник, 15 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ничего не говорили о трагедиии в Донецке.

Песков призвал все мировое сообщество обратить внимание на случившееся в Донецке.

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14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

По последним данным, в результате падения обломков снаряда погиб 21 человек, свыше 30 граждан получили ранения.

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Анна Щербакова
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