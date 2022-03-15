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Найден способный остановить глобальное потепление микроб

Ученые в Сиднее нашли морского микроба, способного предотвратить изменение климата

Фото: Saul Loeb / Reuters

Австралийские ученые из Технологического университета Сиднея (UTS) нашли одноклеточного морского микроба, способного остановить глобальное потепление через поедание углерода. Результаты исследования описаны в журнале Nature Communications.

Фитопланктон Prorocentrum cf. balticum широко распространен по всему миру, обладает фотосинтезом, а также способен получать питательные вещества различными способами, что позволяет ему занимать те части океана, которые непригодны для остальных фитопланктонов. Кроме того, он способен привлекать и поедать других микробов с помощью высвобождения богатого CO2 экзополимера. Используя секвестрацию углерода, Prorocentrum cf. balticum способен предотвратить изменения климата.

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По подсчетам специалистов, этот вид способен поглощать около 0,02-0,15 гигатонны углерода в год. Согласно отчету Национальной академии наук, инженерии и медицины за 2019 год, для эффективной борьбы с глобальным потеплением необходимо очищать атмосферу Земли от CO2 примерно на 10 гигатонн каждый год до 2050-го.

В январе международная команда климатологов объявила о рекордном повышении температуры мирового океана в 2021 году из-за глобального потепления. В прошлом году океан поглотил на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше, чем в 2020 году.

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Елена Апазиди
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