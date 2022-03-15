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ВСУ открыли огонь из «Градов» по поселку в Донбассе

Вооруженные силы Украины ударили по поселку Гольмовский в Донбассе из РСЗО «Град»

Фото: Алексей Куденко / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли ракетный огонь по поселку Гольмовский в Донбассе. Сообщается, что обстрел жилых районов вели из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Информацию передает ТАСС.

По Гольмовскому, расположенному к северу от Горловки, выпустили 20 ракет. Сообщается, что ракеты прилетели со стороны поселка Новолуганское, занятого ВСУ.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — подтвердили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Информация о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступала.

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Обстрелы территорий Донецкой народной республики (ДНР) усилились с начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. Подразделения ВСУ, расположенные к северу от Донецка, пока занимают прежние позиции, так как Народная милиция ДНР освобождает преимущественно территории на юге республики и участвует в осаде Мариуполя.

Ранее из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться две тысячи легковых автомобилей. Машины с гражданскими лицами проследуют до Запорожья, где эвакуированным смогут оказать необходимую помощь.

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Дмитрий Настасьев
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