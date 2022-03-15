Россия ввела санкции против госсекретаря США

В МИД России сообщили о включении в стоп-лист госсекретаря США Блинкена

Москва включила в стоп-лист госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает МИД России.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это стало следствием «крайне русофобского курса» американской администрации США, которая поставила целью сдерживание России.

Ранее Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Ограничения, в частности, затронули заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко.

15 марта правительство Великобритании также расширило список санкций против России, он пополнился на 350 имен. Среди них — зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов и режиссер Сергей Соловьев.