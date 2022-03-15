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Россия ввела санкции против госсекретаря США

В МИД России сообщили о включении в стоп-лист госсекретаря США Блинкена
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Hamish Blair / Globallookpress.com

Москва включила в стоп-лист госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает МИД России.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это стало следствием «крайне русофобского курса» американской администрации США, которая поставила целью сдерживание России.

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Ранее Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Ограничения, в частности, затронули заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко.

15 марта правительство Великобритании также расширило список санкций против России, он пополнился на 350 имен. Среди них — зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов и режиссер Сергей Соловьев.

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Алина Гончарова
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