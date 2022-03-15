Сбербанк продлит срок действия платежных карт

Сбербанк продлит срок действия своих дебетовых и кредитных банковских карт

Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игоря Ковалева, все платежные карты, которые должны были работать до марта 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка.

«Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска», — уточнил Ковалев.

Сообщается, что в ближайшее время клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия. Адреса отделений банка для получения карты доступны в мобильном приложении.

Ранее две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приняли решение приостановить сетевые операции в России. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. При этом сами карты продолжат работать на территории страны до истечения срока их действия