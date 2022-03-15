12-летний школьник из Омска открыл собственный магазин уличной культуры

Школьник из Омска открыл с родителями магазин материалов для граффити SLAVA

Юный житель Омска Матвей Валевский придумал бизнес-идею и вместе с родителями открыл магазин уличной культуры SLAVA. Об этом сообщает NGS.RU.

По словам 12-летнего мальчика, увлекаться граффити он начал два года назад: школьник расписывает стены рисунками и ставит собственный тег Sad (грустный — прим. «Ленты.ру»). Позже Валевский захотел открыть свой магазин и продавать уличным художникам материалы для творчества — родители подростка поддержали новое хобби и идею сына и помогли ему с запуском собственного бизнеса.

«Он знает все новинки, чем увлекается молодежь, что им нравится. Я его полностью поддерживала в желании заниматься этим. Спрашивала, а он мне обо всем рассказывал. Потом сама прониклась, стала все изучать. Мы очень стараемся идти в ногу со своими детьми и поддерживать их. Мне кажется, это круто, когда родители в теме», — рассказала мама школьника.

Отмечается, что пятиклассник также помогал с ремонтом в магазине и с оформлением витрин. В силу возраста, бухгалтерскими и прочими юридическими вопросами пока занимаются его родители, а мальчик пока сосредоточен на учебе в школе и в развитии собственного творчества.

«Я не считаю тег вандализмом. Вандализм — это когда поезда ломают, в стекла кидают камни. А теггинг и граффити — это культура. Там есть разделения между памятниками и обычными зданиями. Но есть непонимающие люди, которые только в культуре появились. Они не находят вот эту вот грань между хорошим зданием и плохим», — объяснил омич.

Ранее в марте сообщалось, что в Омской филармонии пройдет фестиваль новой музыки — он откроется концертом «Радость и ярость».