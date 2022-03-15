Предложены способы отвлечься от тревожных мыслей перед сном

Врач Ребекка Роббинс предложила глубже дышать, чтобы отвлечься от тревожных мыслей

Американский врач Ребекка Роббинс предложила способы успокоиться перед сном. Об этом пишет CNN.

По словам эксперта, существуют упражнения, помогающие отвлечься от тревожных мыслей, которые не дают спать. Самый простой метод — дышать глубже и сосредоточиться на каждом вдохе и выдохе. «Когда сознательно сосредотачиваешься на дыхании, это помогает отделаться от мыслей, которые проскакивают в мозге», — говорит Роббинс.

Если этого недостаточно, нужно вообразить какое-нибудь спокойное место, причем как можно детальнее, со всеми его звуками, запахами и ощущениями. «Такие осязаемые стратегии, при которых вы что-то визуализируете и сочетаете это с дыханием, очень сильны», — утверждает Роббинс.

Помимо глубокого дыхания и визуализации, успокоиться помогают медитация и последовательное расслабление мышц. Кроме того, бывает полезно выделить отдельное время, чтобы заранее обдумать все, что беспокоит, и не возвращаться к этому перед сном.

Ранее Роббинс рассказывала о пользе короткого дневного сна. Идеальное время для этого — с двух до четырех часов дня, когда наблюдается снижение температуры тела.