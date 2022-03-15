Чемпионка ОИ оценила отставку норвежского чиновника из-за отстранения россиян

Лыжница Степанова назвала сильным шагом уход члена НОК Норвегии Ваттердала из-за россиян

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале оценила отставку заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала из-за рекомендации отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

Спортсменка назвала сильным шагом решение члена НОК. «Я рада, что не все в Норвегии поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов исключительно на основании того, что мы россияне» , — написала она. Степанова добавила, что ценит решение Ваттердала.

Ваттердал объявил об уходе с своего поста ранее 14 марта. Он подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой.

2 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допускать россиян и белорусов до турниров.

