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Рогозин показал теледроида в энергетическом модуле

Рогозин показал теледроида в Научно-энергетическом модуле будущей российской станции

Фото: телеграм-канал «РОГОZИН»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Telegram фотографии эргономических испытаний теледроида в Научно-энергетическом модуле, который в будущем должен стать первым элементом Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Теледроид будет использован экипажем при проведении сложных технологических операций на внешнем борту РОСС», — уточнил менеджер.

Вместе с теледроидом на снимках присутствуют главный специалист по перспективным космическим комплексам Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Олег Кукин, инструктор-космонавт-испытатель предприятия Юрий Усачев, главный специалист летно-космического центра корпорации Марк Серов и исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

В феврале «Роскосмос» выложил на YouTube видео с прототипом антропоморфного робота «Теледроид», разрабатываемого НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия».

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В октябре 2021 года представитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что запуск на околоземную орбиту робота «Теледроид» намечен на 2024 год.

В июле 2020 года Дудоров рассказал, что «Теледроид» создается на основе робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research).

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Иван Потапов
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