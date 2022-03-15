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Электрокары Tesla подорожали

Tesla подняла цены на свои электрокары в США и Китае на фоне инфляции

Фото: Grisha Bruev / Shutterstock

Автомобилестроительная компания Tesla подняла цены на свои электрокары в США и Китае, сообщает CNBC.

Это произошло на фоне заявления главы Tesla Илона Маска об инфляционном давлении на его бизнес. Подорожание сырья и рост затрат на логистику прямым образом отражается на цене производимых им автомобилей. Нарушения в цепочках поставок и геополитическая напряженность привели к рекордному увеличению цен на металлы, особенно на никель, являющийся ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей. Сама Tesla причины подорожания автомобилей не комментирует.

Tesla от TradingView

На расположенном в Шанхае единственном иностранном заводе Tesla собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. В результате последнего повышения цен Model 3 в полной комплектации подорожала почти на 3000 долларов и теперь стоит 367,9 тысячи юаней (около 58,3 тысячи долларов), Model Y со всеми опциями — примерно на такую же сумму, до 417,9 тысячи юаней (около 66,3 тысячи долларов). Это уже второе повышение за последние дни — предыдущее состоялось 10 марта.

Китайский авторынок притом является для Tesla одним из самых приоритетных. Продажи электромобилей принесли компании в 2021 году 13,8 миллиарда долларов, что на 108 процентов больше, чем в 2020 году.

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Нина Ташевская
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