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Среда обитания

Загородным домам в России предрекли снижение стоимости

Эксперты спрогнозировали снижение цен на дачи и коттеджи на фоне подорожания ипотеки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На фоне повышения ставок по ипотеке стоимость загородных домов в России может снизиться. Такой прогноз дали эксперты аналитического центра компании «Инком-Недвижимость», пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что не наблюдают ажиотажного спроса на покупку дач и коттеджей — их приобретают в основном те, кто хочет вложить накопления или воспользоваться ранее одобренной ипотекой на старых условиях. Аналитики считают, что к апрелю из-за снижения доступности жилищных кредитов потребность в загородной недвижимости может ослабнуть.

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«В дальнейшем покупатели будут более придирчивы при выборе объектов, решающим фактором станет цена. Вероятно, стоимость "загородки" снизится настолько, что брать ипотеку по существующим на тот момент условиям станет выгодно», — считают в «Инком-Недвижимость».

При изучении ситуации на рынке Подмосковья, специалисты выяснили, что за последний год сильнее всего в цене выросли коттеджи — в среднем на 26 процентов, до 32,1 миллиона рублей. При этом из экспозиции ушло большое количество дорогих лотов и появилось много дешевых. Дачи за год в среднем подорожали на 30 процентов, до 7,8 миллиона рублей, а участки без подряда — на семь процентов, до 1,23 миллиона рублей. Последний тип загородной недвижимости, по оценкам аналитиков, раскупается быстрее всего.

По оценкам экспертов, переоцененные объекты некоторое время будут в продаже, однако в перспективе их стоимость скорректируется. Невостребованными останутся недостроенные проекты, лоты с проблемными документами, а также дом в поселках и жилых комплексах без коммуникаций и плохо развитой инфраструктурой.

Ранее аналитики ЦИАН отметили, что больше половины возведенного в 2021 году жилья пришлось на частные дома. Такой показатель был зафиксирован впервые за все время оценок. Подобная динамика, по мнению аналитиков, обусловлена повысившимся на фоне пандемии коронавируса спросом на жилье в пригородах, а также действием льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов.

Нина Ташевская
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