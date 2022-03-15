Загородным домам в России предрекли снижение стоимости

Эксперты спрогнозировали снижение цен на дачи и коттеджи на фоне подорожания ипотеки

На фоне повышения ставок по ипотеке стоимость загородных домов в России может снизиться. Такой прогноз дали эксперты аналитического центра компании «Инком-Недвижимость», пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что не наблюдают ажиотажного спроса на покупку дач и коттеджей — их приобретают в основном те, кто хочет вложить накопления или воспользоваться ранее одобренной ипотекой на старых условиях. Аналитики считают, что к апрелю из-за снижения доступности жилищных кредитов потребность в загородной недвижимости может ослабнуть.

«В дальнейшем покупатели будут более придирчивы при выборе объектов, решающим фактором станет цена. Вероятно, стоимость "загородки" снизится настолько, что брать ипотеку по существующим на тот момент условиям станет выгодно», — считают в «Инком-Недвижимость».

При изучении ситуации на рынке Подмосковья, специалисты выяснили, что за последний год сильнее всего в цене выросли коттеджи — в среднем на 26 процентов, до 32,1 миллиона рублей. При этом из экспозиции ушло большое количество дорогих лотов и появилось много дешевых. Дачи за год в среднем подорожали на 30 процентов, до 7,8 миллиона рублей, а участки без подряда — на семь процентов, до 1,23 миллиона рублей. Последний тип загородной недвижимости, по оценкам аналитиков, раскупается быстрее всего.

По оценкам экспертов, переоцененные объекты некоторое время будут в продаже, однако в перспективе их стоимость скорректируется. Невостребованными останутся недостроенные проекты, лоты с проблемными документами, а также дом в поселках и жилых комплексах без коммуникаций и плохо развитой инфраструктурой.

Ранее аналитики ЦИАН отметили, что больше половины возведенного в 2021 году жилья пришлось на частные дома. Такой показатель был зафиксирован впервые за все время оценок. Подобная динамика, по мнению аналитиков, обусловлена повысившимся на фоне пандемии коронавируса спросом на жилье в пригородах, а также действием льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов.