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В США объявили о поиске наемников для эвакуации первых лиц Украины

Агрегатор ЧВК в США объявил, что ищет наемников на Украину за 2 тысячи долларов в день

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Агрегатор вакансий для частных военных компаний (ЧВК) в США объявил, что ищет наемников с оплатой от одной до двух тысяч долларов (от 115 до 230 тысяч рублей) в день за «тайные операции по эвакуации людей» на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агрегатора.

В описании к вакансии говорится, что от кандидатов требуется пять лет военного опыта в странах Восточной Европы или работы в ЧВК, как минимум один год боевого опыта в операциях за рубежом. Кандидаты должны обладать навыками по защите частных клиентов в одиночку или в группе до пяти человек и знанием советских образцов оружия.

Отдельно отмечено, что предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые владеют русским или украинским языком, имеют опыт поиска и спасательных операций без поддержки в районах активных боевых действий, а также тем, кто имеет опыт перемещения по враждебной территории в составе небольшой колонны. Вероятно, такой набор критериев к кандидатам обусловлен тем, что основной задачей кандидатов будет эвакуация первых лиц Украины из страны.

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14 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ведомство продолжит уничтожать иностранных наемников, которые прибывают на Украину. Он также подчеркнул, что все места дислокации известны российским войскам и по ним будут продолжать наносить точечные удары.

13 марта в Минобороны отчитались об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также эти центры использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

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Дмитрий Сотак
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