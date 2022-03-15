В США объявили о поиске наемников для эвакуации первых лиц Украины

Агрегатор ЧВК в США объявил, что ищет наемников на Украину за 2 тысячи долларов в день

Агрегатор вакансий для частных военных компаний (ЧВК) в США объявил, что ищет наемников с оплатой от одной до двух тысяч долларов (от 115 до 230 тысяч рублей) в день за «тайные операции по эвакуации людей» на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агрегатора.

В описании к вакансии говорится, что от кандидатов требуется пять лет военного опыта в странах Восточной Европы или работы в ЧВК, как минимум один год боевого опыта в операциях за рубежом. Кандидаты должны обладать навыками по защите частных клиентов в одиночку или в группе до пяти человек и знанием советских образцов оружия.

Отдельно отмечено, что предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые владеют русским или украинским языком, имеют опыт поиска и спасательных операций без поддержки в районах активных боевых действий, а также тем, кто имеет опыт перемещения по враждебной территории в составе небольшой колонны. Вероятно, такой набор критериев к кандидатам обусловлен тем, что основной задачей кандидатов будет эвакуация первых лиц Украины из страны.

14 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ведомство продолжит уничтожать иностранных наемников, которые прибывают на Украину. Он также подчеркнул, что все места дислокации известны российским войскам и по ним будут продолжать наносить точечные удары.

13 марта в Минобороны отчитались об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также эти центры использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.