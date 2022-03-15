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Сервис для просмотра YouTube без рекламы закрыли

Сервис Vanced для просмотра YouTube без рекламы прекратил работу

Фото: Shutterstock

Авторы Vanced — альтернативного клиента для просмотра YouTube — объявили о закрытии сервиса. Об этом говорится в Telegram-канале проекта.

Создатели сервиса, который, в том числе, позволял смотреть видео на YouTube без рекламы, рассказали о прекращении разработки новых версий клиента. Энтузиасты отметили, что вынуждены закрыть проект по юридическим причинам. По их словам, решение было принято после требования Google.

«Мы знаем, что это не те новости, что вы хотели услышать, но это то, что мы должны были сделать. Мы хотим поблагодарить вас всех за поддержку на протяжении многих лет», — говорилось в сообщении. Разработчики Vanced заявили, что существующая версия клиента продолжит работу. Также создатели сервиса продолжат общаться с пользователями через Discord, Telegram и Reddit, однако ссылки на скачивание актуальной версии будут удалены с сайта проекта.

Vanced — популярный клиент YouTube для Android-смартфонов, который позволяет смотреть видео без рекламы, отключать баннеры, активировать режим «картинка-в-картинке». Похожие функции присутствуют в платной версии сервиса от Google YouTube Premium.

Ранее видеохостинг YouTube заявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Также представители сервиса пообещали удалить контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

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Андрей Ставицкий
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