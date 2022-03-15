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Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC

Нурмагомедов вступился за экс-чемпиона UFC Веласкеса, обвиняемого в покушении на убийство

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выступил в защиту Кейна Веласкеса, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает ESPN.

Нурмагомедов, а также глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт написали письма в суд, где вступились за 39-летнего бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе. В общей сложности суд получил 34 письма, где Веласкес характеризуется положительно. «Кейн — честный и добрый человек, который сделает все для семьи и друзей. Человек, которого многие хотели бы видеть на своей стороне», — говорится в письме о Веласкесе от Нурмагомедова.

7 марта суд отказал Веласкесу в освобождении под залог. Боец открыл стрельбу, в результате которой один человек получил ранение. Как стало известно после задержания спортсмена, он знал жертву нападения — 43-летнего американца Гарри Гуларта.

Последний подозревается в растлении несовершеннолетнего члена семьи бывшего чемпиона UFC. Веласкес протаранил его автомобиль и открыл стрельбу, в результате чего отчим Гуларта получил ранение.

Нурмагомедов и Веласкес — бойцы зала American Kickboxing Academy (AKA). После завершения карьеры россиянин начал работать в AKA вместе с другим экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье и главным тренером Хавьером Мендесом.

На счету Веласкеса 14 побед при трех поражениях в профессиональных MMA. После ухода из спорта он выступал в рестлинге.

Николай Костюков
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