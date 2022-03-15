В Ростове впервые прошел конкурс «Девушка Весна» в честь Новруза

В Ростове состоялся конкурс «Девушка Весна» в честь праздника Новруз

В Ростове состоялся конкурс «Девушка Весна» в честь праздника Новруз, который будут отмечать 21 марта. Об этом сообщает nvgazeta.ru

По словам руководителя Ростовской региональной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия» Вагифа Мустафаева, праздник всегда стараются сделать многонациональным. «Вот и этот конкурс мы задумали как состязание представительниц разных национальных культур», — рассказал он.

В конкурсе приняли участие девять студенток и старшеклассниц. Зрителям представили парадный выход, шоу талантов, увлекательный рассказ о традициях Новруза или созвучного ему праздника родной для конкурсантки культуры.

Приз зрительских симпатий получила Эвелина Барская, представлявшая традиции украинской народной культуры. А обладательницей титула «Девушка Весна» стала Аделина Мустафаева — ученица восьмого класса Верхнесоленовской средней школы.